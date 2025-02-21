Самые богатые люди мира потеряли десятки миллиардов долларов

В пятницу, 21 февраля, фондовый рынок США фиксирует потери. В частности, речь идет о ключевых индексах на биржах – S&P 500 и NASDAQ Composite, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC. Это привело к неудачному дню для активов самых богатых людей мира.

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Из 15 самых богатых людей в мире только три миллиардера не теряют деньги, информирует Bloomberg. Тогда как 12 других богачей за сегодня стали беднее более чем на 40 миллиардов долларов. Лидерами по потерям стала семья Уолтон, которая владеет сетью магазинов Walmart. Они зафиксировали следующие потери:

Роберт Уолтон – 6,21 миллиарда долларов;

Элис Уолтон – 6,28 миллиарда долларов;

Джим Уолтон – 6,39 миллиарда долларов.

Тройка лидеров рейтинга самых богатых людей мира – Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос – потеряли миллиарды долларов. Маск, который возглавляет рейтинг, обеднел на 4,40 миллиарда долларов, тогда как основатели Meta и Amazon – на 3,09 миллиарда долларов и 3,44 миллиарда долларов соответственно.

Потери зафиксировали также Ларри Эллисон (5,14 миллиарда долларов), Билл Гейтс (87,4 миллиона долларов), Уоррен Баффет (599 миллионов долларов), Ларри Пейдж (492 миллиона долларов), Сергей Брин (460 миллионов долларов) и Майкл Делл (2,9 миллиарда долларов).