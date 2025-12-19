Такого еще не было: эта страна предлагает базовый доход в крипте

Республика Маршалловы острова запустила новую национальную программу. Там предлагают схему универсального базового дохода (UBI) в крипте. Эксперты говорят, что аналогов этой программы еще не было.

Что известно о выплатах на Маршалловых островах?

Первые выплаты уже были осуществлены. Это произошло в конце ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Совсем не готовятся к миру: россияне рассказали сколько потратили на войну в 2025 году

Ежеквартальные выплаты в размере 200 долларов США будут предлагаться через стейблкоин или традиционную валюту в рамках схемы, разработанной для облегчения давления на стоимость жизни в тихоокеанской стране,

– отмечает издание.

Известно, что ноябрьские выплаты можно было получить:

на счет в банке;

чеком;

через цифровой кошелек криптой.

Сейчас утверждено, что эта помощь будет составлять:

200 долларов ежеквартально;

или 800 долларов – в год.

Что известно о схеме UBI:

она финансируется трастовым фондом, который создан благодаря соглашению с США;

таким образом, Маршалловы острова получают частичную компенсацию за ядерные испытания.

Обратите внимание! Сейчас фонд имеет активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов. США должны выделить еще 500 миллионов – до 2027 года.

Какой стейблкоин используют на Маршалловых островах?

Власти Маршалловых островов сейчас используют стейблкоин USDM1. Он привязан именно к американскому доллару, сообщает СoinDesk.

USDM1 – это суверенная облигационная бумага, номинированная в долларах США, полностью обеспечена краткосрочными казначейскими векселями США. Облигация распространяется через платформу Stellar Disbursement,

– отмечает издание.

Важно! Деньги, в этом случае, поступают на специальный цифровой кошелек, созданный правительством – Lomalo.

Что важно знать о Маршалловых островах?