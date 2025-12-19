Такого еще не было: эта страна предлагает базовый доход в крипте
- Республика Маршалловых островов запустила программу универсального базового дохода в криптовалюте, с выплатами в 200 долларов США ежеквартально.
- Финансирование программы осуществляется через трастовый фонд, созданный по соглашению с США.
Республика Маршалловы острова запустила новую национальную программу. Там предлагают схему универсального базового дохода (UBI) в крипте. Эксперты говорят, что аналогов этой программы еще не было.
Что известно о выплатах на Маршалловых островах?
Первые выплаты уже были осуществлены. Это произошло в конце ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Читайте также Совсем не готовятся к миру: россияне рассказали сколько потратили на войну в 2025 году
Ежеквартальные выплаты в размере 200 долларов США будут предлагаться через стейблкоин или традиционную валюту в рамках схемы, разработанной для облегчения давления на стоимость жизни в тихоокеанской стране,
– отмечает издание.
Известно, что ноябрьские выплаты можно было получить:
- на счет в банке;
- чеком;
- через цифровой кошелек криптой.
Сейчас утверждено, что эта помощь будет составлять:
- 200 долларов ежеквартально;
- или 800 долларов – в год.
Что известно о схеме UBI:
- она финансируется трастовым фондом, который создан благодаря соглашению с США;
- таким образом, Маршалловы острова получают частичную компенсацию за ядерные испытания.
Обратите внимание! Сейчас фонд имеет активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов. США должны выделить еще 500 миллионов – до 2027 года.
Какой стейблкоин используют на Маршалловых островах?
Власти Маршалловых островов сейчас используют стейблкоин USDM1. Он привязан именно к американскому доллару, сообщает СoinDesk.
USDM1 – это суверенная облигационная бумага, номинированная в долларах США, полностью обеспечена краткосрочными казначейскими векселями США. Облигация распространяется через платформу Stellar Disbursement,
– отмечает издание.
Важно! Деньги, в этом случае, поступают на специальный цифровой кошелек, созданный правительством – Lomalo.
Что важно знать о Маршалловых островах?
Маршалловы острова это архипелаг в Тихом океане. Он находится недалеко от Австралии. Согласно последним данным, там проживает примерно – 42 000 человек.
Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол сказал, что указанные выплаты являются частью системы социальной защиты. Дело в том, что сейчас страна сталкивается с рядом проблем. В частности, ростом цен и уменьшением количества населения.