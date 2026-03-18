Ситуация катастрофическая: заготовка лома черных металлов упала более чем на 40%
- Запрет на экспорт лома привел к сокращению штатов в отрасли и ежемесячным потерям государства.
В течение января – февраля 2026 года закупка лома черных металлов металлургическими предприятиями ощутимо упала. Она сократилась на 31,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Какова ситуация с ломом металла сейчас?
Заготовка за первые 2 месяца 2026 года упала на рекордные 41,1% – до 184,8 тысячи тонн., Для сравнения, в 2025 это значение составляло – 313,6 тысячи тонн, сообщил 24 Каналу УАВтормет.
Как показывают оценки экспертов, после правительственного запрета на экспорт лома, ломозаготовительная отрасль находится в "жесткой рецессии". Вероятно, сокращение объемов заготовки будет происходить и в дальнейшем.
Важно! ВРУ приняла решение о продлении запрета на экспорт до конца 2026 года.
Возникла цепная реакция: запрет экспорта лома автоматически повлиял не только на объемы заготовки, но и на цены, ведь снижение конкуренции позволило метпредприятиям почувствовать себя монополистами на внутреннем рынке. Так, стоимость 1 тонны лома на заготовительных площадках упала вдвое: с 8 до 4 тысяч гривен.
Владимир Бублей отмечает, что из-за ситуации, которая сложилась ломозаготовительные компании вынужденно сокращают рабочих. За первые 2 месяца 2026 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2025, штаты уменьшились на 2 тысячи работников.
Если опираться на внутренние тенденции, получится, что:
- до мая работу в этой области могут потерять 4 тысячи человек;
- для понимания – это почти 35% от всех работников отрасли.
Обратите внимание! Из-за введенного запрета экспорта, государство ежемесячно недополучает примерно 200 миллионов гривен налогов. К тому же нужно учитывать валютную выручку. Она от экспорта лома черных металлов в 2025 составляла – 140 миллионов долларов.
Кроме этого, нужно учитывать как ухудшится ситуация из-за потенциального профицита вторсырья. Он может достичь 200 тысяч тонн.
Лом накапливается бешеными темпами. Возникает двойной коллапс: снижение возможностей заготовки, перегруженность складов и площадок, а с другой стороны, лома становится "как грязи". Возобновление экспорта может частично решить эту проблему, а также "вылечит" отрасль от искусственной болезни,
– подчеркнул президент УАВтормет
Как изменилась общая ситуация в отрасли?
В течение первых 2 месяцев 2026 года производство стали упало на 13,3%. Оно снизилось до 1 026 тысяч тонн. Для сравнения, в 2025 это значение составило – 1 183 тысячи тонн.
Выплавка чугуна также сократилась. Она упала до – 1 012 тысяч тонн. В аналогичный период 2025 это значение составило – 1 139 тысяч тонн.
Общая динамика указывает на то, что на рынке царит системный дисбаланс во всей цепи обеспечения сырьем. В частности это видно из-за того, что темпы сокращения ломозаготовки сильно опережают темпы снижения производства стали и чугуна.