Ситуація катастрофічна: заготівля брухту чорних металів впала на понад 40%

Протягом січня – лютого 2026 року закупівля брухту чорних металів металургійними підприємствами відчутно впала. Вона скоротилась на 31,7%, порівняно з аналогічним періодом 2025.

Яка ситуація з брухтом металу наразі?

Заготівля за перші 2 місяці 2026 року впала на рекордні 41,1% – до 184,8 тисячі тонн. Для порівняння, у 2025 це значення складало – 313,6 тисячі тонн, повідомив 24 Каналу УАВтормет.

Як показують оцінки експертів, після урядової заборони на експорт брухту, брухтозаготівельна галузь перебуває в "жорсткій рецесії". Імовірно, скорочення обсягів заготівлі відбуватиметься і надалі.

Важливо! ВРУ ухвалила рішення про продовження заборони на експорт до кінця 2026 року.

Володимир Бублей Президент УАВтормет Виникла ланцюгова реакція: заборона експорту брухту автоматично вплинула не лише на обсяги заготівлі, а й на ціни, адже зниження конкуренції дало змогу метпідприємствам відчути себе монополістами на внутрішньому ринку. Так, вартість 1 тонни брухту на заготівельних майданчиках впала вдвічі: з 8 до 4 тисяч гривень.

Володимир Бублей наголошує, що через ситуацію, яка склалася брухтозаготівельні компанії вимушено скорочують робітників. За перші 2 місяці 2026 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025, штати зменшилися на 2 тисячі працівників.

Якщо спиратися на внутрішні тенденції, вийде, що:

до травня роботу у цій галузі можуть втратити 4 тисячі людей;

для розуміння – це майже 35% від усіх працівників галузі.

Зверніть увагу! Через введену заборону експорту, держава щомісячно недоотримує приблизно 200 мільйонів гривень податків. До того ж потрібно враховувати валютний виторг. Він від експорту брухту чорних металів у 2025 складав – 140 мільйонів доларів.

Окрім цього, потрібно враховувати як погіршиться ситуація через потенційний профіцит вторсировини. Він може сягнути 200 тисяч тонн.

Брухт накопичується шаленими темпами. Виникає подвійний колапс: зниження можливостей заготівлі, перевантаженість складів і майданчиків, а з іншого боку, брухту стає "як бруду". Поновлення експорту може частково розв'язати цю проблему, а також "вилікує" галузь від штучної хвороби,

– наголосив президент УАВтормет

Як змінилась загальна ситуація в галузі?