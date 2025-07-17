Цены на литий резко выросли: при чем здесь Китай

Цены на литий, а также акции китайских компаний, связанных с его производством резко выросли. Это произошло после того, как один из китайских производителей сообщил о приостановке добычи по распоряжению местных властей.

Почему взлетели цены на литий?

Китайская компания Zangge Mining заявила, что ее дочернее предприятие получило в среду сообщение от местной администрации. В нем содержалось требование немедленно прекратить незаконную добычу лития и соблюдать правила, регулирующих разработку литиевых месторождений, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В компании добавили, что сейчас занимаются оформлением необходимых разрешительных документов на разведку критически важных ресурсов. Там рассчитывают подать заявку на возобновление добычи после завершения этого процесса.

Важно! Zangge Mining в 2025 году планировала произвести 11 тысяч тонн карбоната лития.

Остановка произошла на фоне переизбытка лития на мировом рынке и ужесточения внутреннего регулирования со стороны Пекина, который пообещал бороться с чрезмерной ценовой конкуренцией в ряде отраслей.

Как отреагировали рынки?

На Гуанчжоуской фьючерсной бирже самый активный контракт на карбонат лития в момент подскочил на 5,5%, но впоследствии снизился до 2,5%.

Акции производителей аккумуляторных металлов также выросли: котировки Tianqi Lithium прибавили 4,4%, а Ganfeng Lithium Group – 3,6%.

Интересно! Несмотря на приостановление добычи, акции Zangge Mining выросли на 2,6%.

Хотя основной деятельностью компании остается производство калия для удобрений, прошлом году около трети ее выручки обеспечил именно добыча лития.

В начале 2025 года компания Zijin Mining Group объявила о планах приобрести около 25% доли в Zangge Mining за 1,9 миллиарда долларов.