Важный партнер Украины установил лимит на расчеты в наличных деньгах

Европейский Союз усиливает борьбу с отмыванием денег. Это привело к принятию важного решения относительно расчетов наличными.

ЕС ограничивает наличные расчеты наличными

Европейский Союз в январе 2024 года достиг важных договоренностей по борьбе с отмыванием денег. Новая норма будет действовать во всех странах-членах ЕС (27). Таким образом, блок имеет целью закрыть лазейки в национальных законодательствах по этому вопросу, пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Стоит внимания Арктика на карте природных ресурсов: сколько нефти в регионе, за который борются США и Россия

Уже через несколько лет в ЕС нельзя будет проводить расчеты в наличных на сумму более 10 тысяч евро. В пересчете на украинскую валюту это почти 435 тысяч гривен. По состоянию на 28 февраля НБУ установил курс евро на уровне 43,49 гривны.

Обратите внимание! Новая норма вступит в силу в 2029 году. За ее соблюдение будут нести ответственность национальные правительства в сотрудничестве с ЕС.

Что известно об объемах отмывания денег в мире: