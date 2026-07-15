Лицо Трампа все же появится на долларах: в США представили новую золотую монету

За время второго президентского срока именем Дональда Трампа уже назвали федеральные здания, аэропорты и мосты, а его изображение появилось даже в дизайне американских паспортов. Теперь же портрет хозяина Белого дома планируют разместить и на настоящих деньгах – редкий случай в истории США.

Каким будет дизайн доллара

В среду, 15 июля, эскизы новой монеты номиналом один доллар обнародовал министр финансов Скотт Бессент. Ее будут чеканить из золота специально к 250-летию независимости страны "в честь вечного наследия свободы и как неизменный символ патриотизма".

Интересно, что рядом с изображением действующего президента появится привычная для американских банкнот надпись In God We Trust, что в переводе с английского языка означает "Мы верим в Бога".



Как будет выглядеть новая монета / Фото SecScottBessent/X

Впрочем, анонс уже вызвал дискуссию, ведь федеральное законодательство фактически запрещает размещать изображения живых людей на денежных знаках, в частности на аверсе коллекционных монет.

Однако ещё в прошлом году в Минфине утверждали, что экземпляр с Трампом можно чеканить на основании предусмотренного разрешения на "изображения, символизирующие 250-летие США".

Напомним, накануне в Сенате призвали расследовать инициативу по печати банкноты в 250 долларов, которую активно продвигали представители президентской администрации. Новый номинал также предлагали "украсить" портретом действующего президента.

В свою очередь, в Украине к государственному празднику США были выпущены новые серебряные 10 гривен тиражом в 3 тысячи штук.