Из-за этого пенсионерам придется платить за проезд в июне

Для украинских пенсионеров действуют определенные льготы. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Почему эта льгота может не предоставляться, рассказываем далее.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно?

Право пенсионеров на бесплатный проезд закреплено постановлением Кабмина №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Читайте также Пенсионерам начисляют специальную доплату: кому платят более 1 000 гривен

Эта льгота распространяется не на все виды транспорта. Сейчас она действует в:

трамваях;

троллейбусах;

автобусах.

К тому же такая льгота распространяется на железную дорогу пригородного сообщения. В то же время бесплатный проезд для пенсионеров недоступен в:

метро;

такси;

междугородних автобусах;

междугородних поездах.

Важно! Относительно маршруток ситуация сложнее. Там право пенсионеров на бесплатный проезд определяется именно решением местных властей. Поэтому для каждого населенного пункта ситуация индивидуальна.

Как пенсионер должен подтвердить право на льготу?

Пенсионер обязан иметь при себе пенсионное удостоверение, чтобы подтвердить право на льготу. Оно может быть бумажное или в электронном формате.

В населенных пунктах, где работает электронная система учета пассажиров, удостоверения для подтверждения льготы недостаточно. Также необходимо иметь при себе специальную транспортную карточку. Например, во Львове это "ЛеоКарт", а в Киеве – "Карточка киевлянина".

Если лицо не имеет при себе этих документов, ему придется заплатить за проезд. А в некоторых случаях и оплатить штраф.

На какие еще льготы имеют право пенсионеры?