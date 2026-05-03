Все льготы для пенсионеров в мае: что можно получить бесплатно уже сейчас

Пенсионеры в Украине могут рассчитывать не только на основную пенсию, но и на доплаты, льготный проезд, скидки на лекарства и оплату коммунальных услуг. Что именно предусмотрено и как оформить эти льготы, читайте далее.

Какие имеют льготы пенсионеры в Украине?

Кроме основной пенсии, в Украине предусмотрена целая система дополнительной поддержки. Она включает как денежные надбавки, так и различные льготы, которые зависят от возраста, статуса и условий жизни пенсионера, пишет Судебно-юридическая газета.

Прежде всего стоит обратить внимание на возрастные доплаты. После 65 лет пенсия может быть повышена, если ее размер ниже установленного уровня. Далее действуют ежемесячные надбавки: в 70-74 года это 300 гривен, в 75-79 лет 456 гривен, а после 80 лет 570 гривен.

Однако такие доплаты назначаются автоматически, если общий размер пенсии не превышает определенный предел.

Также пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Речь идет о троллейбусах, трамваи, коммунальные автобусы и пригородные электрички. В то же время эта льгота не распространяется на частные перевозки.

Важно! Пенсионеры имеют право на налоговые льготы. В частности, они освобождаются от уплаты земельного налога в пределах установленных норм. Также владельцы авто могут получить скидку на обязательное страхование.

Есть ли льготы на коммуналку для пенсионеров?

Важной частью поддержки являются скидки на коммунальные услуги. Для отдельных категорий, в частности участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и семей погибших военных, они могут составлять от 50 до 100 процентов.

Важно! Для других граждан действует система жилищных субсидий, которую рассчитывают индивидуально, замечает Пенсионный фонд.

Отдельные условия предусмотрены для жителей сельской местности. Если пенсионер работал в сфере образования, медицины, культуры или фармации и имеет соответствующий стаж, он может получить полную компенсацию расходов на отопление при условии проживания в селе.

Есть ли скидки на лекарства для пенсионеров?

Еще одно направление поддержки это программа "Доступные лекарства". По рецепту врача часть препаратов можно получить бесплатно или с небольшой доплатой.

Те, кто продолжает работать, не теряют права на большинство льгот. А пенсионеры, которые являются предпринимателями, освобождаются от обязательной уплаты единого социального взноса за себя.

Оформить льготы можно через Пенсионный фонд. Это доступно как лично, так и онлайн через соответствующие сервисы.

