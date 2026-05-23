Бесплатный газ для пенсионеров: миф или реальная льгота

Могут ли пенсионеры не платить за газ?

Из-за высоких тарифов многие украинские пенсионеры ищут способы уменьшить расходы на коммуналку, в частности на газ. Именно поэтому часто возникает вопрос, действительно ли можно не платить за газ или хотя бы за его доставку.

На самом деле действующее законодательство не предусматривает отдельной бесплатной льготы на доставку газа только из-за статуса пенсионера. У НКРЭКУ объясняют, что плата за распределение газа начисляется не за фактическое потребление, а за сам факт подключения дома или квартиры к газораспределительной сети.

Обратите внимание! Отдельные пенсионеры в Украине могут получить 100% скидку на оплату газа. Такая льгота доступна людям, которые работали в определенных сферах в сельской местности и имеют невысокий уровень дохода.

Именно поэтому даже если человек не пользуется газом и имеет нулевые показатели счетчика, счета за доставку продолжают поступать.

Когда за доставку газа действительно можно не платить?

Единственный законный способ полностью прекратить начисления – это официально отключиться от газовой сети. Для этого необходимо:

расторгнуть договор с оператором;

пройти процедуру отключения;

обеспечить физическое отсоединение от системы.

Только после этого оператор прекращает выставлять платежки за доставку газа.

Почему суммы в платежках за газ разные тарифы?

В начале 2026 года тарифы на распределение газа для населения не меняли. В то же время размер платы является индивидуальным для каждого домохозяйства.

Сумма зависит от годового объема потребления газа, который используется для расчета ежемесячного тарифа. То есть фактически потребители платят не только за газ, но и за содержание самой инфраструктуры, вроде сетей, аварийных служб и технического обслуживания.

Именно поэтому даже минимальное или временно отсутствующее потребление не освобождает от оплаты доставки газа.

Можно ли получить субсидию на газ?