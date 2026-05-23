Чи можуть пенсіонери не платити за газ?

Через високі тарифи багато українських пенсіонерів шукають способи зменшити витрати на комуналку, зокрема на газ. Саме тому часто виникає питання, чи справді можна не платити за газ або хоча б за його доставку.

Насправді чинне законодавство не передбачає окремої безкоштовної пільги на доставку газу лише через статус пенсіонера. У НКРЕКП пояснюють, що плата за розподіл газу нараховується не за фактичне споживання, а за сам факт підключення будинку чи квартири до газорозподільної мережі.

Зверніть увагу! Окремі пенсіонери в Україні можуть отримати 100% знижку на оплату газу. Така пільга доступна людям, які працювали у визначених сферах у сільській місцевості та мають невисокий рівень доходу.

Саме тому навіть якщо людина не користується газом і має нульові показники лічильника, рахунки за доставку продовжують надходити.

Коли за доставку газу справді можна не платити?

Єдиний законний спосіб повністю припинити нарахування – це офіційно відключитися від газової мережі. Для цього необхідно:

розірвати договір із оператором;

пройти процедуру відключення;

забезпечити фізичне від'єднання від системи.

Лише після цього оператор припиняє виставляти платіжки за доставку газу.

Чому суми у платіжках за газ різні тарифи?

На початку 2026 року тарифи на розподіл газу для населення не змінювали. Водночас розмір плати є індивідуальним для кожного домогосподарства.

Сума залежить від річного обсягу споживання газу, який використовується для розрахунку щомісячного тарифу. Тобто фактично споживачі платять не лише за газ, а й за утримання самої інфраструктури, як от мереж, аварійних служб та технічного обслуговування.

Саме через це навіть мінімальне або тимчасово відсутнє споживання не звільняє від оплати доставки газу.

Чи можна отримати субсидію на газ?