Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут спровоцировать финансовую катастрофу, – JP Morgan

Один из крупнейших штатов в США охватили масштабные пожары. В J.P. Morgan оценили финансовые убытки, которые спровоцировала разрушительная стихия.

Масштабные пожары в Калифорнии

В Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, со вторника бушуют масштабные пожары. Стихия уже заставила более 100 тысяч человек эвакуироваться. Кроме того, от огня пострадали более 13 тысяч домов. Эксперты из J.P. Morgan уже оценили предварительные убытки от пожаров и предупредили о серьезных рисках. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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По предварительным оценкам J.P. Morgan, убытки от лесных пожаров в Лос-Анджелесе могут приблизиться к 10 миллиардам долларов. Финансовое опустошение грозит серьезно всколыхнуть страховой рынок США, который и без того находится в глубоком финансовом затруднении.

К теме! Известно, что пожары охватили один из самых богатых районов города Палисейдс, расположенного возле Лос-Анджелеса. В этом районе средняя цена дома составляет примерно 3,5 миллиона долларов.

Пожары в Калифорнии вспыхнули в особенно уязвимый период для штата. Дело в том, что Калифорния борется с кризисом страхования жилья. В конце прошлого года комиссар по страхованию штата ввел новую политику для стабилизации отрасли. Однако эти изменения, возможно, не были достаточно быстрыми, чтобы защитить страховщиков и штат от финансовой катастрофы.

Майкл Вара, занимающий должность директора программы климатической и энергетической политики Стэнфордского института окружающей среды Вудса, заявил, что речь идет о неконтролируемом распространении огня. По его словам, убытки за одну ночь могут составить 30 миллиардов долларов.