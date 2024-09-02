Легендарный инвестор активно продает акции одного из самых мощных банков США

Уоррен Баффет продолжает продавать акции одного из крупнейших банков США. Его компания начала сокращать свою долю в Bank of America еще в середине июля.

Уоррен Баффет продолжает продавать акции Bank of America

Согласно новым данным, в последнюю неделю августа компания Berkshire Hathaway продала 21,1 миллиона ценных бумаг Bank of America. Эти сделки принесли детищу Уоррена Баффета 848,2 миллиона долларов.

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Компания Berkshire Hathaway начала продавать акции Bank of America еще 17 июля, уменьшив свою долю за этот 33 торговые сессии на 14,5%. В целом речь идет о продаже 150,1 миллиона ценных бумаг за 6,2 миллиарда долларов. Напомним, что 28 августа стало известно о том, что компания Уоррена Баффета избавилась от акций Bank of America на 981,9 миллиона долларов.

К теме! Пока нет никаких официальных объяснений относительно активного сокращения доли Berkshire в Bank of America. Интересно, что в прошлом году Уоррен Баффет заявлял, что не хочет продавать акции кредитора даже несмотря на беспокойство относительно банковского сектора.

В то же время Berkshire Hathaway остается крупнейшим акционером Bank of America с пакетом акций на 11,4%, который оценивается в 36 миллиардов долларов. На момент создания этого материала, ценные бумаги Bank of America торгуются на уровне 40, 70 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 316,2 миллиарда долларов, информирует Market Watch.