Золото растет и падает в цене одновременно: что происходит с драгоценным металлом

Золото растет в цене. На рынок влияют сразу несколько факторов, таких как доллар, торговые переговоры между США и Китаем.

Какая цена золота сейчас

В пятницу, 2 мая, цены на золото существенно выросли. Золото дорожает, как на спотовом рынке, так и на фьючерсном, информирует 24 Канал со ссылкой на MarketWatch.

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Золото дорожает на фоне обесценивания доллара США. Однако подорожание золота ограничивает решение Китая согласиться на торговые переговоры с США. На этом фоне на рынках растут ожидания относительно деэскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В общем золото на спотовом рынке выросло на 0,5% до 3255,95 доллара за унцию. Тогда как фьючерсы на золото выросли на 1,4% до 3268,60 доллара. В то же время драгоценный металл фиксировал существенные потери на рынке в течение трех дней подряд. Золото за неделю может упасть в цене на 2%.

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В Украине также есть значительные запасы золота. Резервы оцениваются в более 3 тысяч тонн. Основные месторождения золота в Украине сосредоточены в Закарпатской внутренней впадине, Украинском щите и Донецкой складчатой структуре. В то же время золото является важной частью золотовалютного резерва Украины. Золотой запас Украины оценили в более 2,7 миллиарда долларов.