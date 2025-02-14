Тренд держится много недель: почему растет цена на золото

Цены на золото стремительно растут уже почти два месяца. Драгоценный металл дорожает на фоне опасений относительно мировой торговли.

Цена на золото стремительно растет

Золото дорожает седьмую неделю подряд. Драгоценный металл так реагирует на опасения относительно глобальной торговой войны, которая может возникнуть из-за таможенной политики Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На спотовом рынке цена на золото колеблется на уровне 2 935,75 доллара за унцию, информирует Всемирный совет по золоту. Металл начал неделю с ценой на уровне 2867,08 доллара за унцию.

К теме! Во время торгов во вторник, 11 февраля, цена золота достигла рекордного максимума – 2 943 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото торгуются на уровне 2960,5 доллара за унцию, по данным MarketWatch. За день контракты на драгоценный металл подорожали на 0,53%, а за торговую неделю (с 10 по 14 февраля) – на 2,58%. С начала года фьючерсы на золото прибавили в цене более 12%.

Напомним, что в мире растет спрос на золото. В частности, "золотая лихорадка" в США спровоцировала дефицит драгоценного металла в Лондоне, который является крупнейшим рынком золота в мире. Кроме того, из Банка Англии за последние несколько месяцев вывезли тысячи золотых слитков из-за опасений относительно глобальной торговой войны.