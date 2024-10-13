Больше не в обращении: какие банкноты злотого больше не используют в Польше

Польша, как и многие страны, периодически обновляю дизайн банкнот и номиналы национальной валюты. Именно поэтому есть купюры, которые больше не используют.

Какие банкноты злотого больше не в обращении

Официальная валюта Польши – это злотый. В 1995 году власти страны провели масштабную денежную реформу, пишет InPoland. В частности, речь идет о деноминации, которая была направлена на борьбу с инфляцией в стране.

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Поэтому старые купюры злотого с крупными номиналами постепенно изымали из обращения. Речь идет о номиналах, которые достигали миллионов. Последние банкноты с номиналом 1 и 2 миллиона злотых вывели из обращения и потеряли статус законного платежного средства 1 января 1997 года.

После расчеты в Польше осуществляются исключительно новыми злотыми, которые начали вводиться в обращение с 1995 года. Интересно, что печатать купюры нового образца начали в 1994 году. К новым злотым относят купюры номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. На сегодня самая большая купюра в Польше – это 500 злотых. Ее выпустили и ввели в обращение в 2017 году.

Напомним, что в Польше купить или продать иностранные валюты можно в обменниках и банках. Однако купюры должны быть в надлежащем состоянии для обмена.