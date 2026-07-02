Доллар и евро для украинцев снова подорожали – какой курс валюты в обменниках

В четверг, 2 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,76 гривны, а евро – 50,97 гривны. Однако покупка иностранной наличности обойдется гражданам несколько дороже.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 2 июля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,60 гривны (+9 копеек), а продажа – 45,07 гривны (+5 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+5 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,81 гривны (+6 копеек), а продажа – по 51,44 гривны (+5 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,81 гривны (+6 копеек), а продажа – 44,91 гривны (+11 копеек).

(+6 копеек), а продажа – (+11 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,20 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,38 гривны (+3 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,39 гривны (+11 копеек), а продают – по 44,86 гривны (без изменений).

(+11 копеек), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 50,91 гривны (+11 копеек), а продают – по 51,56 гривны (+4 копейки).

Нефть продолжает дешеветь на фоне непрямых переговоров между США и Ираном, которые ослабили опасения относительно перебоев с поставками сырья. Если эта тенденция сохранится, она может повлиять и на поведение украинских импортеров топлива, которые являются одними из крупнейших покупателей валюты на межбанке.

Следовательно, их спрос на доллар может снизиться, а вместе с ним – и давление на рынок, которое Нацбанк обычно сглаживает интервенциями.