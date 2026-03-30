Апрель – "крайне важный месяц" для доллара: каким будет курс валют в Украине

Апрель может стать определяющим месяцем, который задаст тон не только второму кварталу, но и всему 2026 году. На курсовую "погоду" будет влиять ряд факторов – как объективных, так и ситуативных.

Каким будет курс валют в апреле 2026 года?

Валютный рынок будет зависеть от развития событий в мире, уровня международной финансовой помощи и состояния украинской экономики. Детали рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Фактор №1 – Стратегия Нацбанка

Прежде всего ключевую роль будет играть стратегия Нацбанка, который и в дальнейшем будет оставаться главным игроком на валютном рынке.

В случае чрезмерного спроса он будет сглаживать дисбалансы через интервенции, объем которых при отсутствии форс-мажоров в апреле может составить около 2,5 – 3,5 миллиарда долларов. По словам эксперта, это приемлемый уровень для поддержания стабильности.

Напомним, возможности регулятора вмешиваться в ситуацию на рынке напрямую зависят от объема международных резервов. По состоянию на конец марта они превышают 50 миллиардов долларов, что позволяет действовать уверенно.

Фактор №2 – Состояние экономики после изнурительной зимы

В феврале на фоне войны и разрушений инфляция ускорилась до 1%, а по итогам марта может составить 0,8 – 1,2% из-за внешних факторов. В частности, речь идет о подорожании топлива, что в свою очередь давит на другие цены и валютный рынок.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Вполне логично, что граждане в периоды экономического обострения могут выбирать валюту как инструмент сохранения покупательной способности собственных средств. Однако стратегия Нацбанка по поддержке гривны и стимулирования развития депозитов в национальной валюте может стать весомым противовесом росту потребительских цен.

Фактор №3 – Война и последствия обстрелов

Пока сложно оценить масштаб и последствия возможных атак, однако война всегда означает потери и постоянное истощение экономики.

Полностью исключать сценарий приостановления войны или прекращения боевых действий не стоит, хотя пока он выглядит скорее теоретическим, чем реалистичным, добавил банкир.

Фактор №4 – Международная финансовая помощь

Европейский кредит на 90 миллиардов евро до сих пор заблокирован, а имеющегося внешнего финансирования Украине хватит только до конца апреля. Поэтому ежедневная амплитуда изменений может быть "достаточно пестрой" – настроения рынка напрямую будут зависеть от новостей из ЕС.

В то же время риски дефицита валюты пока почти отсутствуют, а дневные колебания доллара на межбанке могут достигать 0,5 – 0,7 гривны.

Фактор №5 – Геополитические риски

Важным фактором будет оставаться уровень эскалации на Ближнем Востоке, от которого зависят цены на нефть и газ. Нельзя исключать и "цепную реакцию" с новыми обострениями в других регионах, что и в дальнейшем будет поддерживать турбулентность на рынках.

Это будет влиять на котировки пары доллар-евро, стоимость золота и других активов. В то же время глобальный капитал заинтересован в "погашении" конфликтов, поэтому общий фон может несколько успокоиться.

Ориентировочный курс валют в апреле:

Курс доллара – от 43,75 до 44,50 гривен.

Курс евро – от 49,5 до 52 гривен.

Напомним, директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев ранее отмечал, что в период "курсовой нервозности" гривневые депозиты будут оставаться одним из самых понятных способов сохранения средств для украинцев.