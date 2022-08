Три крупнейшие публичные компании США, занимающиеся майнингом биткоина, потеряли более 1 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года. Они заявили о серии ущерба на фоне масштабного обвала цен на криптовалюты.

Потери компаний из-за спада на крипторынке

В течение трех месяцев второго квартала компании Core Scientific Inc., Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. сообщили о следующих потерях соответственно:

862 миллиона долларов,

192 миллиона долларов,

366 миллионов долларов.

Из-за спада на рынке криптовалют также пострадали и другие майнеры, имеющие значительное влияние в этой сфере. Речь идет о Bitfarms Ltd. и Greenidge Generation Holdings Inc., которые были вынуждены списать стоимость своих активов из-за падения цены биткоина в течение квартала почти на 60%.

Несмотря на то, что акции криптомайнинговых компаний в течение последних получили определенную передышку, но в этом году они все еще находятся в минусе. Майнерам пришлось отказаться от накопления биткоинов и продать монеты, поскольку им было тяжело погасить долг и покрыть операционные расходы в последнем квартале.

Выше перечисленные компании не все игроки из сектора, зафиксировавшие потери во втором квартале 2022 года. В частности, крупнейшая криптобиржа США Coinbase Global Inc. заявила о потерях в размере 1,1 миллиарда долларов. В то время как чистый ущерб MicroStrategy Inc. тоже пересек отметку в 1 миллиард долларов. На момент создания этого материала позиция биткоина на рынке остановилась на следующих уровнях, согласно CoinDesk: