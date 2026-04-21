Курс валют снова на грани рекордов – как подорожают доллар и евро 22 апреля

Нацбанк установил официальный курс на среду, 22 апреля. Цена изменилась всего на несколько копеек, однако это не помешало евро установить новый рекорд, а доллару еще больше приблизиться к историческому максимуму.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 21 апреля торгуется по 44,10 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 21 копейку против 20 апреля. Официальный курс евро составляет 51,89 гривны, следовательно его цена выросла еще на 12 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 21 апреля курс валют будет таким:

доллар – 44,11 гривны (+1 копейка);

евро – 51,91 гривны (+2 копейки) – новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 21 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа – по 44,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44 гривны , а продажа – по 44,17 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,51 гривны, а продажа – по 44,12 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 21 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,58 гривны , а продажа – по 52,32 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,80 гривны , а продажа – по 52 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,52 гривны, а продажа – по 52,06 гривны.

Что влияет на курс валют в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой пояснил, что пока европейский кредит на 90 миллиардов евро остается заблокированным, имеющегося внешнего финансирования Украине хватит лишь до конца апреля.

Поэтому ежедневная амплитуда колебаний валютных курсов может быть "довольно пестрой", ведь настроения рынка будут напрямую зависят от новостей из ЕС.

Кроме того, важным фактором остается уровень эскалации на Ближнем Востоке, который определяет цены на нефть и газ в мире.