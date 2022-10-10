Индекс доллара США в понедельник, 10 октября, показывает положительную динамику на рынке. Американскую валюту поддержали новые данные по рынку труда и ожидания трейдеров по инфляции.

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Актуальные позиции доллара США

Котировки Индекса доллара США пока колеблются на уровне 113,08, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,26%. Индекс начал день на уровне 112,75. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

  • Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
  • Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 113,10, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель укрепил позицию на 0,27%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

  • За последний месяц этот показатель вырос на 4,39%;
  • За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,69%;
  • С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,85%;
  • За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,92%.

Ситуация на валютном рынке