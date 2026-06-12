Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Финансы Курс валют Доллар пошел вниз: каким будет официальный курс валюты 15 июня
12 июня, 16:22
5

Доллар пошел вниз: каким будет официальный курс валюты 15 июня

Дарина Пшеничная

Нацбанк установил официальный курс валюты на понедельник, 15 июня. Следующая неделя для доллара начнется с подешевения.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 12 июня торговался по 44,92 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 5 копеек по сравнению с 11 июня. Официальный курс евро составлял 51,83 гривны, следовательно, его цена тоже снизилась, но на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Эту монетку можно продать дорого: в чем ее особенность

А вот 15 июня курс валюты будет таким:

  • доллар – 44,81 гривна (-11 копеек);
  • евро – 51,85 гривен (+2 копейки).

 

Курс доллара на наличном рынке

, Напомним, что по состоянию на полдень 12 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,60 гривны, а продажа — по 45,12 гривен;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 44,85 гривен, а продажа – по 44,90 гривен;
  • в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,52 гривны, а продажа – по 44,89 гривен.

Курс евро на наличном рынке

А вот курс евро по состоянию на полдень 12 июня был таким:

  • в банках – покупка в среднем была по 51,67 гривен, а продажа – по 52,23 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла по 52 гривны, а продажа – по 52,20 гривен;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем была по 51,85 гривен, а продажа – по 52,27 гривны.

Что будет с курсом доллара в июне?

Как пояснил для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в течение первого месяца лета ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "контролируемой изменчивости". То есть без резких или существенных изменений.

В частности, эксперт прогнозирует,, что курс доллара в июне может колебаться от 43,80 до 44,80 гривен. А евро будет на уровне 51 – 52 гривен.

Связанные темы:

Доллар
Евро НБУ
Курс валют