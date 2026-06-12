12 июня, 16:22
Доллар пошел вниз: каким будет официальный курс валюты 15 июня
Нацбанк установил официальный курс валюты на понедельник, 15 июня. Следующая неделя для доллара начнется с подешевения.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 12 июня торговался по 44,92 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 5 копеек по сравнению с 11 июня. Официальный курс евро составлял 51,83 гривны, следовательно, его цена тоже снизилась, но на 6 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 15 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,81 гривна (-11 копеек);
- евро – 51,85 гривен (+2 копейки).
Курс доллара на наличном рынке
, Напомним, что по состоянию на полдень 12 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,60 гривны, а продажа — по 45,12 гривен;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,85 гривен, а продажа – по 44,90 гривен;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,52 гривны, а продажа – по 44,89 гривен.