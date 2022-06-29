Евро и злотый подорожали: курс валют на 29 июня

Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на 29 июня. Евро и польский злотый выросли в цене, а фунт стерлингов подешевел.

Официальный курс валют

В среду, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,92 гривны за евро, что всего на 1 копейку больше, чем днем ранее.

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Польский злотый тоже несущественно подорожал и стоит 6,59 гривны за злотый. Это на 2 копейки больше, чем во вторник. Британский фунт стерлингов наоборот подешевел – на 7 копеек. Следовательно, один фунт стоит 35,79 гривны.

Напомним, что НБУ с 24 февраля установил фиксированный курс доллара на уровне 29,25 гривны за доллар. Это важно, ведь все остальные курсы валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 29 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,67 гривны, продажа – 35,46 гривны.

Евро: покупка – 36,32 гривны, продажа – 37,45 гривны.

Злотый: покупка – 7,73 грн, продажа –7,98 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,86 грн, продажа – 45,07 грн.

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