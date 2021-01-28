На четверг, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Источник: Нацбанк

Официальный курс валют доллара и евро на 28 января

В четверг, 28 января, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28,17 гривны. Это на 2 копейки больше чем 26 января.

Важно Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причины

Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 34,12 гривны, что на 9 копейки меньше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Доллар: 28,17 – 28,19 гривны.

Евро: 34,01 – 34,03 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Доллар: покупка – 28,09 гривны, продажа – 28,20 гривны.

Евро: покупка – 33,89 гривны, продажа – 34,30 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.