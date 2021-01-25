На понедельник, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 25 января

В понедельник, 25 января, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28,16 гривны. Это на 10 копеек меньше чем 22 января.

Интересно Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причины

Европейская валюта также ощутимо упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 34,25 гривны, что на 12 копеек меньше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Доллар: 28,14 – 28,16 гривны.

Евро: 34,25 – 34,28 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Доллар: покупка – 28,11 гривны, продажа – 28,29 гривны.

Евро: покупка – 34,01 гривны, продажа – 34,36 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.