Курс валют на 22 декабря: гривна ощутимо просела в цене по отношению к доллару и евро
На вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Какой курс гривны, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 22 декабря
Как сообщает Нацбанк, во вторник, 22 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 4 копейки, что на 21 копейку больше, чем в пятницу.
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Евро также ощутимо подорожал по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 19 копеек, что на 9 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 21 декабря.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,20 – 28,23 гривны;
- евро – 34,43 – 34,46 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 27,85 гривны, продажа – 28,15 гривны;
- евро: покупка – 33,81 гривны, продажа – 34,44 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс с начала пандемии
- Весна. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично возобновила позиции.
- Лето. Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки голови НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры.
- Осень. Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала положительных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоили международных партнеров.
- Зима. Пандемия коронавируса разворачивается с новой силой. В Украине могут снова ввести локдаун, что в краткосрочной перспективе снова обесценит гривну.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
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