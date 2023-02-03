Доллар США демонстрирует разностороннюю динамику на рынке

Доллар укрепил позиции, несмотря на отрицательную динамику, тогда как иена усилила свои позиции на рынке. О последних изменениях котировок Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

В пятницу, 3 февраля 2023 года, котировки Индекса доллара США упали на 0,17% к 101,57, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,56 – 101,97. Однако по сравнению с прошлым днем американская валюта несколько укрепила свои позиции.

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, согласно данным CNBC.

В целом торги были относительно дряблыми, поскольку инвесторы ожидают новых данных по ситуации на рынке труда в США. Reuters. Напомним, что в прошлом году благодаря Федеральному резерву американская валюта рекордно выросла.

Недавно в центробанке заявили, что для окончательной победы над инфляцией требуется дальнейшее повышение ставки и удержание ее на высоком уровне в течение 2023 года, говорится в издании.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Британский фунт во время торгов в пятницу потерял 0,18%, а за день до этого валюта подешевела на 1,2% после решения Банка Англии повысить базовую ставку, подчеркнув, что инфляция в стране все-таки пошла на убыль.

Японская иена немного укрепила свои позиции на рынке. Курс остановился на уровне 128,66 иены за доллар. Параллельно евро заканчивает неделю с падением на 0,1%. Однако официальная валюта Еврозоны торгуется существенно выше минимума за 20 лет, который зафиксировали в сентябре 2022 года.

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