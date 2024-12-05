Доллар падает в цене, тогда как евро реагирует на коллапс правительства во Франции

Доллар теряет позиции относительно корзины из 6 других валют. На валюту влияют ожидания относительно дальнейшей политики центрального банка США. В то же время евро реагирует на коллапс правительства во Франции.

Ситуация на рынке валют

В четверг, 5 декабря, доллар США падает в цене. На рынок влияют ожидания относительно следующих решений центрального банка США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы уверены, что Федеральная резервная система США продолжит снижать процентные ставки несмотря на заявления Джерома Павелла и ряд экономических данных, которые показали, что активность в секторе услуг замедлилась в ноябре. Предыдущие несколько месяцев этот показатель рос.

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Глава центробанка США ранее заявил, что экономика США пока сильнее, чем они ожидали в сентябре, когда начали цикл снижения процентных ставок. В то же время он дал понять, что поддерживает медленный темп снижения ставок в будущем.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 106,15, согласно данным Yahoo!Finance. Этот показатель упал на 0,15% с начала торгов. Диапазон колебания за день составляет 106,01– 106,37.

Курс евро зафиксировал спад после долгожданного краха правительства Франции, что вызвало беспокойство относительно второй по величине экономики в Европе. Позже единая валюта Еврозоны выросла на 0,18% до 1,052 доллара. Однако евро все еще торгуется вблизи минимума за два года (1,033 доллара), который зафиксировали в конце ноября.