Индекс доллара США в четверг, 27 октября, вернулся к росту. Позиции доллара усиливают положительные данные по динамике экономики США в третьем квартале 2022 года.

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Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 110,58, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,8%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 110,57 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,79%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель утратил 1,51%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,96%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,21%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,45%.

Как изменились позиции других валют

Фунт снова вернулся к падению после двух дней укрепления, который фиксировали на фоне назначения нового премьер-министра в Великобритании. Речь идет о спаде на уровне 0,24%, сообщает CNBC.

Евро подешевел более чем на 1% после решения Европейского центробанка об очередном повышении ставки. Валюта снова упала ниже отметки паритета против доллара, по данным Reuters. ЕЦБ также предупреждает о мрачных перспективах для Еврозоны.

Аналогичную динамику продемонстрировала и японская иена, которая подешевела на 0,04%. Напомним, что недавно японская нацвалюта обвалилась до минимума за более чем 32 года.

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Больше об актуальной ситуации на рынке:

На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 109,54 – 110,62, согласно Yahoo!Finance;

согласно Yahoo!Finance; Новые данные показали, что крупнейшая экономика мира – США – в третьем квартале восстанавливалась больше, чем ожидалось, по данным CNBC;

ВВП США вырос на 2,6%, украв конец двум подряд сокращением квартального производства. Эта динамика очень волновала экспертов, рассматривавших сценарий с началом рецессии;

В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".

Добавим, что официальная денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли в этом году достигла нового максимума за 20 лет – 114,78.