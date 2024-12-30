Доллар растет в цене, тогда как его конкурент фиксирует серьезные потери

Доллар США растет в цене относительно корзины из 6 других валют. В то же время евро на пути к существенному обвалу за год.

Курс доллара на сегодня

Во время торгов в понедельник, 30 декабря, доллар США демонстрирует стабильную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,54;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Сначала Индекс доллара США колебался на уровне 107,99. На момент создания этого материала, доллар торгуется на уровне 108,06. Этот показатель вырос на 0,06%, согласно данным MarketWatch. С начала года американская валюта подорожала на почти 7%, а за месяц – на 1,52%.

Параллельно евро торгуется на уровне 1,0429 доллара, что недалеко от недавних минимумов. Кроме того, единственная валюта Еврозоны на пути к падению примерно на 5,5% относительно доллара за календарный год.