Курс долара на сьогодні

Під час торгів у понеділок, 30 грудня, долар США демонструє стабільну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,54;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Спершу Індекс долара США коливався на рівні 107,99. На момент створення цього матеріалу, долар торгується на рівні 108,06. Цей показник зріс на 0,06%, згідно з даними MarketWatch. З початку року американська валюта подорожчала на майже 7%, а за місяць – на 1,52%.

Паралельно євро торгується на рівні 1,0429 долара, що недалеко від нещодавніх мінімумів. Крім того, єдина валюта Єврозони на шляху до падіння приблизно на 5,5% щодо долара за календарний рік.