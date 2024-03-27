Евро может заменить доллар в Украине и спровоцировать кардинальные изменения, которые коснутся всех
Источник:НБУ
На валютном рынке Украины фиксируют тенденцию, которая может спровоцировать серьезные изменения. В эпицентре событий оказалась официальная валюта стран Еврозоны.
В Украине фиксируют рост доли валютных сделок с евро. Например, объем операций по покупке безналичной валюты уже вплотную приблизился к 50%
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Евро усиливает позиции на валютном рынке Украины
На этом фоне у участников рынка растет потребность в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов. Сейчас такой показатель есть только для американского доллара. Кроме того, доллар остается основной курсообразующей валютой в Украине.Поэтому в Нацбанке не исключают, что в достаточно недалеком будущем на повестку дня могут вынести вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара США.
На ситуацию на валютном рынке влияет не только текущая тенденция с увеличением доли валютных сделок в евро, но и евроинтеграционные стремления Украины. По состоянию на 27 марта 2024 года, стоимость иностранных валют колеблется на таких уровнях, согласно данным НБУ:
- Доллар США стоит 39‚34 гривны;
- Евро торгуется на уровне 42‚69 гривны.
Добавим, что в 2023 году НБУ выступил с заявлением, что Украина даже после вступления в Евросоюз, вероятнее всего, не будет отказываться от собственной национальной валюты в пользу евро.