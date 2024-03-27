В Україні фіксують зростання частки валютних угод з євро. Для прикладу‚ обсяг операцій з купівлі безготівкової валюти уже впритул наблизився до 50%
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Євро посилює позиції на валютному ринку України
На цьому фоні‚ в учасників ринку зростає потреба у розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годину. Наразі такий показник є лише для американського долара. Крім того‚ долар залишається основною курсоутворюючою валютою в Україні.
На ситуацію на валютному ринку впливає не лише поточна тенденція зі збільшенням частки валютних угод в євро‚ а й євроінтеграційні прагнення України. Станом на 27 березня 2024 року‚ вартість іноземних валют коливається на таких рівнях‚ згідно з даними НБУ:
- Долар США коштує 39‚34 гривні;
- Євро торгується на рівні 42‚69 гривні.
Додамо‚ що у 2023 році НБУ виступив із заявою, що Україна навіть після вступу до Євросоюзу, найімовірніше, не буде відмовлятися від власної національної валюти на користь євро.