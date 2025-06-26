Трамп снова обвалил доллар: какие курсы основных мировых валют
- Доллар теряет позиции из-за возможного назначения нового председателя ФРС США.
- Трамп критикует Пауэлла за отказ от снижения процентных ставок, что подрывает доверие к американским активам и независимости ФРС.
Доллар теряет позиции на фоне сообщений о возможном назначении президентом США Дональдом Трампом нового председателя Федеральной резервной системы. Это усилило опасения относительно независимости и авторитета центрального банка США.
Что происходит с курсами валют
Евро поднялся до самого высокого уровня с сентября 2021 года и торгуется на уровне 1,68 доллара. Японская иена выросла на 0,3%, до 144,815 за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Продажи доллара резко усилились после появления в СМИ информации, что Трамп рассматривает возможность смены действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла уже в сентябре или октябре, что многие расценили как попытку ослабить его позиции.
Некоторые аналитики считают такой шаг вмешательством в монетарную политику из-за фигуры "теневого" главы ФРС.
Что сказал Трамп
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ от снижения процентных ставок и намекал на его увольнение или скорую замену, что подрывает доверие к американским активам и независимости ФРС.
Очевидно, что кандидат, которого Трамп выдвинет на замену Пауэллу, будет настроен на мягкую политику и поддержит его курс на снижение ставок. Однако это снова поднимет вопрос о независимости ФРС, что негативно сказывается на доверии к доллару,
– отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.
Интересно! Индекс доллара, который отслеживает его курс к шести основным валютам, упал до минимального уровня с марта 2022 года. С начала года он снизился на 10% на фоне опасений относительно тарифной политики Трампа.
ФРС США, ориентируется на снижение ставок в 2025 году, и два таких шага уже заложены в рыночные ожидания. Однако точные сроки остаются непонятными – многое будет зависеть от итогов торговых переговоров и масштаба торговой войны.
Примечательно! По данным биржи CME Group, вероятность снижения ставок ФРС в конце июля оценивается почти в 25% – против 12,5% на прошлой неделе.