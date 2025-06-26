Що відбувається з курсами валют

Євро піднявся до найвищого рівня з вересня 2021 року та торгується на рівні 1,68 долара. Японська єна зросла на 0,3%, до 144,815 за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Продажі долара різко посилилися після появи в ЗМІ інформації, що Трамп розглядає можливість зміни чинного голови ФРС Джерома Пауелла вже у вересні або жовтні, що багато хто розцінив як спробу послабити його позиції.

Деякі аналітики вважають такий крок втручанням у монетарну політику через фігуру "тіньового" голови ФРС.

Що сказав Трамп

Трамп неодноразово критикував Пауелла за відмову від зниження процентних ставок і натякав на його звільнення чи швидку заміну, що підриває довіру до американських активів та незалежності ФРС.

Очевидно, що кандидат, якого Трамп висуне на заміну Пауеллу, буде налаштований на м'яку політику і підтримає його курс на зниження ставок. Однак це знову порушить питання щодо незалежності ФРС, що негативно позначається на довірі до долара,

– зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Цікаво! Індекс долара, який відстежує його курс до шести основних валют, упав до мінімального рівня з березня 2022 року. З початку року він знизився на 10% на тлі побоювань щодо тарифної політики Трампа.

ФРС США, орієнтується на зниження ставок у 2025 році, і два такі кроки вже закладені в ринкові очікування. Проте точні терміни залишаються незрозумілими – багато залежатиме від підсумків торгових переговорів та масштабу торгової війни.

Примітно! За даними біржі CME Group, ймовірність зниження ставок ФРС наприкінці липня оцінюється майже у 25% – проти 12,5% минулого тижня.