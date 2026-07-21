Доллар снова подорожал для украинцев: официальный курс валюты на 22 июля

Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 22 июля. В середине недели значительных изменений на рынке не произойдет.

Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 21 июля составил 44,70 гривны, то есть цена американской валюты выросла на 4 копейки по сравнению с 20 июля. Официальный курс евро составил 51,09 гривны, то есть также вырос на 4 копейки.

В свою очередь, уже 22 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,75 гривны (+5 копеек);

евро – 51,09 гривны (фактически без изменений).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Однако еще по состоянию на вечер 21 июля наличный курс доллара был следующим:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,45 гривны , а продажа – 44,95 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,79 гривны , а продажа – 44,76 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,35 гривны, а продажа – 44,78 гривны.

В то же время наличный курс евро вечером 21 июля составлял: в банках – покупка в среднем была по 50,81 гривны , а продажа – по 51,45 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,21 гривны , а продажа – по 51,30 гривны ;

была по , а продажа – по ; в обменных пунктах – покупка в среднем была по 50,94 гривны, а продажа – по 51,54 гривны.

К слову, экономические факторы, даже на фоне постоянных российских ракетно-дроновых атак, пока не создают предпосылок для резкого роста спроса на иностранную валюту. Поэтому массовая скупка доллара или евро, по мнению экспертов, вряд ли возникнет.

В то же время связанные с войной риски, в частности для энергетики, логистики и инфраструктуры, остаются актуальными. Из-за непредсказуемости развития событий они могут периодически усиливать "нервозность" на валютном рынке Украины.