Доллар снова подорожал для украинцев: официальный курс валюты на 22 июля
Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 22 июля. В середине недели значительных изменений на рынке не произойдет.
Официальный курс валюты в Украине
По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 21 июля составил 44,70 гривны, то есть цена американской валюты выросла на 4 копейки по сравнению с 20 июля. Официальный курс евро составил 51,09 гривны, то есть также вырос на 4 копейки.
В свою очередь, уже 22 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,75 гривны (+5 копеек);
- евро – 51,09 гривны (фактически без изменений).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Однако еще по состоянию на вечер 21 июля наличный курс доллара был следующим:
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,45 гривны, а продажа – 44,95 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,79 гривны, а продажа – 44,76 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,35 гривны, а продажа – 44,78 гривны.
К слову, экономические факторы, даже на фоне постоянных российских ракетно-дроновых атак, пока не создают предпосылок для резкого роста спроса на иностранную валюту. Поэтому массовая скупка доллара или евро, по мнению экспертов, вряд ли возникнет.
В то же время связанные с войной риски, в частности для энергетики, логистики и инфраструктуры, остаются актуальными. Из-за непредсказуемости развития событий они могут периодически усиливать "нервозность" на валютном рынке Украины.