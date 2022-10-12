Доллар продолжает укреплять позиции: готов ли центробанк США изменить свой план
Доллар продолжает укреплять позиции по отношению к корзине из 6 других валют. Как изменились показатели котировок Индекса доллара США на рынке – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США в среду, 12 октября, продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке.
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Актуальные позиции доллара США
На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 113,29, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,05%. Индекс начал день на уровне 113,05. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 113,29, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель укрепил позицию на 0,06%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 3,31%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,94%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,05%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 20,42%.
Ситуация на валютном рынке
Американский доллар резко укреплял позиции относительно корзины из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако в течение нескольких недель динамика в основном была отрицательной.
На этой неделе индекс доллара США вернулся к укреплению своих позиций на рынке. В целом котировки с начала торговой сессии колебались в диапазоне 113,05 – 113,59, согласно Yahoo!Finance. По данным Reuters, доллар США также поддерживают такие факторы как:
- Устойчивость американского рынка труда;
- Ожидание дальнейшего повышения процентных ставок, подтвердившихся в Федеральном резерве, согласно CNBC.
- Также трейдеры прогнозируют, что инфляция в США до сих пор остается на достаточно высоком уровне. Скоро должны обнародовать свежие данные.
Добавим, что денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.