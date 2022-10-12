Индекс доллара США в среду, 12 октября, продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке.

Достойно внимания Особая осень для мира: о каких вызовах и возможностях предупредила специалиста

Актуальные позиции доллара США

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 113,29, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,05%. Индекс начал день на уровне 113,05. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

  • Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
  • Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 113,29, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель укрепил позицию на 0,06%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

  • За последний месяц этот показатель вырос на 3,31%;
  • За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,94%;
  • С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,05%;
  • За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 20,42%.

Ситуация на валютном рынке