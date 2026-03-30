Что произошло с долларом после выходных: подешевела ли валюта в обменниках
В понедельник, 30 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,84 гривны, а евро – 50,48 гривны. После выходных обменники и банки также изменили цены на валюту.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 30 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,60 гривны (без изменений), а продажа по 44,10 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,22 гривны (-13 копеек), а продажа – по 50,96 гривны (-4 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,92 гривны (-3 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (+1 копейка).
- Зато покупка евро проходит по 50,78 гривны (-2 копейки), а продажа – по 50,93 гривны (+1 копейка).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,40 гривны (+40 копеек), а продают – по 44,03 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 50,52 гривны (+27 копеек), а продают – по 51,08 гривны (-2 копейки).
Что будет с валютой в начале апреля?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе курс доллара будет находиться вблизи отметки в 44 гривны.
И хотя пик напряжения на валютном рынке уже прошел, спрос будет оставаться активным из-за импортеров топлива, что будет давить на гривну. Правда, на "приемлемом" уровне курс и дальше будут удерживать интервенции Нацбанка.
К слову, сейчас международные резервы Украины превышают 50 миллиардов долларов, что позволяет регулятору действовать уверенно.