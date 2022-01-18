Доллар и евро пересекли важные психологические отметки: курс валют на 18 января

Во вторник, 18 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 18 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,12 гривны, что на 17 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже растет. Курс евро остановился на уровне 32,06 гривны, что на 7 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,26 – 28,28.

Евро – 32,25 – 32,27.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,08 гривны, продажа – 28,34 гривны.

Евро: покупка – 31,90 гривны, продажа – 32,34 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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