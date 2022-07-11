Новое падение биткойна: происходящее на рынке криптовалют 11 июля

Рынок криптовалют начинает неделю с падения после довольно продолжительного периода роста. Сколько стоят самые известные цифровые монеты мира и как изменилась их стоимость – читайте дальше.

Рынок криптовалют в понедельник, 11 июля 2022, имеет общую капитализацию на уровне 915,85 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap . За последние 24 часа этот показатель упал на 2,94%. В общем, рынок в начале недели демонстрирует тенденцию падения, за определенными исключениями.

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Курс криптовалют на 11 июля

В настоящее время биткойн стоит 20 575 долларов (-969 долларов). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 392,80 миллиарда долларов, информирует CoinDesk .

В то же время, вторая по популярности цифровая монета в мире – Ethereum – торгуется по цене на уровне 1221 доллара за штуку ( – 74 доллара) . В то же время рыночная капитализация криптовалюты равна 136,51 миллиарда долларов.

На рынке криптовалют довольно важное место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk :

Dogecoin – 0,065187 доллара за монету, за 24 часа монета упала на 4,15%, рыночная капитализация – 8,81 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета упала на рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,455721 доллара за монету, за 24 часа монета упала в цене на 3,35% , рыночная капитализация – 15,26 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета упала в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 35,44 доллара за монету ( – 1,79 доллара), рыночная капитализация – 18,59 миллиарда долларов.

Прогнозы и заявления по цифровым деньгам

Специалисты немецкого Deutsche Bank считают, что стоимость биткойна может вернуться к отметке на уровне 28 тысяч долларов за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg ;

за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg ; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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