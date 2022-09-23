Валютный кризис: турецкая лира снова рекордно обвалилась

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Политика низких ставок

В Турции инфляция продолжает стремительно расти и составляет уже 80% годовых, однако Центробанк по приказу президент Турции Реджепа Эрдогана продолжает соблюдать политику низких ставок, что только способствует обвалу нацвалюты и разгоняет инфляцию.

Такая нетрадиционная денежно-кредитная политика Турции привела к самым негативным процентным ставкам в мире с поправкой на инфляцию. Лира же имеет один из самых плохих показателей в этом году на развивающихся рынках, подчеркивает агентство Bloomberg.

Новый рекордно низкий уровень турецкой валюты зафиксировали после того, как национальный комитет по монетарной политике во главе с Сахапом Кавчиоглу снизил базовую ставку до 12% с 13% в четверг, 22 сентября.

Это был второй неожиданный шаг подряд после понижения в августе, которое застало врасплох аналитиков. Ведь по предварительным прогнозам аналитиков, всего пятеро из двадцати двух ожидали такой результат. Один из аналитиков, ожидавший снижения ставки на 50 базисных пунктиров, сказал по этому поводу следующее:

В ближайшие месяцы вероятно еще большее снижение ставок из-за проблем экономического роста в регионе,

– прокомментировал Марек Дримал из Societe Generale.

Валютный кризис: что этому предшествовало

В 2021 году валютный кризис в Турции был спровоцирован агрессивным циклом смягчения денежно-кредитной политики. Центробанк начал снижать ключевую ставку с 19% в августе 2021 года, вопреки тому, что инфляция к этому моменту уже превышала 21%.

К концу 2021 года ставка опустилась до 14%, а инфляция разогналась до 36%.

С начала 2022 года ставка остается неизменной на уровне 14%.

В конце декабря прошлого года Эрдоган уже заявлял, что политика низких ставок – часть успешной "войны за экономическую независимость". Тогда он апеллировал к тому, что ранее уже снизил инфляцию в Турции до 4% и добьется этого снова. Однако инфляция с тех пор только обновила новый рекорд.