Курс румынского лея рекордно обвалился: на сколько и в чем причина

Резкое падение румынского лея до своего исторического минимума на фоне недавнего политического кризиса вызвало в стране рост цен на товары и услуги. Также, это привело к ускорению инфляции в мае.

В чем причина обвала румынского лея

Румынский лей, который долгое время считался одной из самых стабильных валют Восточной Европы, продолжает лихорадить, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Национальная валюта начала свое падение в мае на фоне крупнейшего дефицита бюджета в Европейском союзе и политической неопределенности. По словам экспертов, Национальный банк Румынии отошел от своей многолетней политики валютной поддержки под давлением рыночных потрясений.

Как обвал национальной валюты повлиял на инфляцию в Румынии

В мае годовая инфляция в Румынии ускорилась до 5,5% по сравнению с 4,9% месяцем ранее – это максимум с апреля прошлого года. Потребительские цены в стране выросли на 0,5%.

Интересно! По состоянию на 13 июня официальный курс румынского лея к доллару составляет 0,22. Это на один пункт ниже курса предыдущего дня.

Несмотря на инфляционные риски, Национальный банк Румынии сохраняет базовую процентную ставку на уровне 6,5% почти год. Регулятор рассчитывает, что к концу 2025 года рост цен замедлится до 4,6%.