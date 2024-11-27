Центральный банк РФ в ответ объявил о прекращении покупки валюты до конца года, чтобы ограничить предложение рублей и стабилизировать курс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему рубль начал падать

Меры Центрального банка России также направлены на борьбу с инфляцией, которая официально составляет 8,5 процента, хотя частные исследования, например ROMIR, указывают на значительно более высокие показатели. Сейчас ключевая ставка повышена вплоть до 21 процента.

Падение рубля частично объясняется снижением цен на нефть, вызванным слабым спросом в Китае и Европе, а также растущими поставками из США, Бразилии и Гайаны. В частности, этой неделе нефть марки Brent подешевела почти на 4 процента из-за снижения напряжения между Израилем и Хезболлой.

Дополнительный удар по рублю нанесли новые санкции США, которые коснулись Газпромбанка, российских регистраторов ценных бумаг, финансовых учреждений и чиновников. Это ограничило возможности российских компаний на международном рынке.

Справка: Курс рубля на короткое время упал до 114,75 за доллар, что стало самым низким показателем с марта 2022 года. Несмотря на частичное восстановление до 113,15, рубль потерял более 7 процентов стоимости всего за день.

Жесткая монетарная политика вызывает критику среди российских промышленников, таких как металлургический барон Олег Дерипаска и Сергей Чемезов, влиятельный глава оборонного конгломерата Ростех.

Металлургический магнат Алексей Мордашов заявил, что центральный банк должен пересмотреть свои действия, ведь ключевая ставка, что в 2,5 раза превышает уровень инфляции, не дает ожидаемого эффекта. Губернатор ЦБ Эльвира Набиуллина взамен пригрозила еще большим повышением ставки на следующем заседании центробанка.