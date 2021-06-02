Курс валют на 2 июня: сколько стоят доллар и евро

2 июня 2021 , 05:36
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Источник:

24 канал

На среду, 2 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает падать относительно украинской гривны, тогда как евро укрепляет свои позиции.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 2 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,43 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти в цене. Курс остановился на отметке 33,53, что на 2 копейки больше, чем в последний день весны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 27,42 – 27,44.
  • Евро – 33,56 –  33,58.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 27,34 гривны, продажа –  27,52 гривны.
  • Евро: покупка – 33,27 гривны, продажа – 33,60 гривны.

Прогноз курса гривны

  • Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны.
  • Эксперты МВФ считают, что курс американского доллара в текущем году остановится на уровне 27,98
  • В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты отметили, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года возрастет до 28,20 гривны.
  • В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар США может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 –  по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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Автор: Віта Свірневська