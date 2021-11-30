Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 30 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 27,17 гривны, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже растет. Курс евро остановился на уровне 30,65 гривны, что на 7 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,25 – 27,27.

Евро – 30,68 – 30,70.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,35 гривны.

Евро: покупка – 30,43 гривны, продажа – 30,87 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.

а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала