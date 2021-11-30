Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 30 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж зростає. Курс євро зупинився на рівні 30,65 гривні, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,25 – 27,27.
- Євро – 30,68 – 30,70.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,09 гривні, продаж – 27,35 гривні.
- Євро: купівля – 30,43 гривні, продаж – 30,87 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу