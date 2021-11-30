Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 30 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж зростає. Курс євро зупинився на рівні 30,65 гривні, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,25 – 27,27.

Євро – 30,68 – 30,70.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,09 гривні, продаж – 27,35 гривні.

Євро: купівля – 30,43 гривні, продаж – 30,87 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу