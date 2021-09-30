Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 30 сентября

На четверг, 30 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар минимально вырос, а евро слабеет относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 30 сентября, Нацбанк оставил официальный курс доллара США на уровне 26,57 гривны, что на 1 копейку больше чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 30,98 гривны, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,57 – 26,59.

Евро – 30,93 – 30,95.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,49 гривны, продажа – 26,70 гривны.

Евро: покупка – 30,80 гривны, продажа – 31,17 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.

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