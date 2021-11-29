Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 29 ноября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 27,10 гривны, что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты стремительно пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,57 гривны, что на 24 копейки больше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,12 – 27,14.

Евро – 30,62 – 30,64.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,01 гривны, продажа – 27,26 гривны.

Евро: покупка – 30,30 грн, продажа – 30,71 грн.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду , среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар .