Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 29 октября, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,32 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже падает. Курс евро остановился на уровне 30,50 гривны, что на 14 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,32 – 26,34.
- Евро – 30,68 – 30,70.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,27 гривны, продажа – 26,47 гривны.
- Евро: покупка – 30,37 гривны, продажа – 30,74 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала